Говорить о каком-либо конституционном кризисе просто излишне: глава Минюста Давид Арутюнян

Говорить о каком-либо конституционном кризисе просто излишне. Об этом вчера заявил министр юстиции Армении Давид Арутюнян, реагируя на заявление адвоката Геворга Гёзаляна о том, что «в Армении существует конституционный кризис», передает Радио Азатутюн.

Адвокат утверждает, что следующий президент Армении должен быть избран не Национальным собранием, а гражданами, поскольку, как объясняет он, те главы новой Конституции, которые устанавливают новый порядок выборов президента, вступают в силу лишь в день вступления в должность 4-го президента республики, а до этого 4-й президент должен быть избран по старой Конституции, то есть не Национальным собранием, а прямым голосованием, на общегосударственных выборах. «Я констатирую, что на данный момент существует конституционный кризис», — заявил Гёзалян.

Министр Давид Арутюнян считает, однако, что даже при самом ярком воображении трудно делать утверждение, что статья 125 Конституции ограничивает избрание президента Республики в Национальном Собрании.

«Пожалуйста, взгляните на вопрос несколько проще, не обманываясь сложными, витиеватыми юридическими формулировками… Да, статья 125 вступит в силу 9 апреля, в переходных положениях была цель, чтобы президент республики был избран Национальным собранием, но не полностью в соответствии с положениями, изложенными в статье 125. Цель состояла не просто в том, чтобы это было механизмами, установленными в статье 125, но несколько иным способом, а в переходных положениях указывается, что первые выборы будут иметь место в этот период в соответствии со статьей 125, и указана специфика, по которой должна применяться статья 125. Есть такое понятие incorporation by reference, то есть, ссылаешься на другую статью, и этим мы дали жизнь измененному варианту статьи 125 статьей 211. Это очень просто, посмотрите этими глазами, не вдаваясь в витиеватые юридические формулировки, и вы увидите, что все очень просто, и говорить о каком-любом конституционном кризисе просто излишне», — заявил Давид Арутюнян.

Статьи 124 и 125 измененной Конституции устанавливают, каким образом, когда и кем должен быть избран президент Республики, а в переходных положениях новой Конституции, в частности в статье 209, говорится, что главы 5-8 Конституции, в которые включены вышеупомянутые статьи, вступают в силу в день вступления в должность новоизбранного президента республики. До этого продолжают действовать соответствующие положения Конституции с изменениями 2005 года.

Фото — Радио Азатутюн