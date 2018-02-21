В США ожидают депутатов Национального Собрания Армении

Армянская община Вашингтона также готовится к визиту депутатов Национального Собрания Армении в Соединенные Штаты, запланированного на начало марта. Об этом передает Армянская служба Голос Америки.

По словам представителя Армянского национального комитета Америки Элизабет Чулджян, визит армянских законодателей дает возможность политикам и экспертам столицы США ознакомиться с позицией Армении.

«Те, кто уточняют свои взгляды на Армению, могут послушать также и руководителей Национального Собрания Армении, узнать, какие вызовы стоят перед Арменией».

Г-жа Чулджян отмечает, что в честь армянских депутатов будет организован специальный прием в здании Конгресса США в Вашингтоне. По ее словам, идея визита армянских депутатов в США возникла в прошлом году.

«В сентябре прошлого года группа американских конгрессменов посетила Армению, а часть из них также и Арцах. В это время и возникла идея, что это должно иметь продолжение и в Америку приедут также и представители Национального Собрания Армении, чтобы вместе с американскими конгрессменами сделать американо-армянские отношения еще теплее».

Во время встреч в Вашингтоне армянские депутаты обсудят улучшение и углубление армяно-американских политических и экономических отношений.

«Мы должны углубить насколько возможно эти связи, эту вековую связь, которая уже сложилось, с тем, чтобы реально достичь позитивного прогресса, как в экономической, так и в политической сферах».

Фото — Армянская служба Голоса Америки