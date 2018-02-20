Центр «Тумо» удостоился главного приза WCIT – Всемирного ИТ-форума в Хайдарабаде  

На состоявшемся в индийском городе Хайдарабад Всемирном ИТ-форуме (WCIT), Центр креативных технологий «Тумо» удостоился приза председателя Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WCIT) Ивоны Чу «За претворение символики цифровой эпохи».

Среди победителей в главных номинациях были такие лидеры отрасли, как известная тайваньская компания по производству компьютерной техники «Acer» (приз за смарт-оборудование для парковок) и лидер цифровой отрасли из Тайваня, Институт информационной индустрии (Digital Education Institute (DEI), Institute for Information Industry).

«Тумо» гордится тем, что представляет информационные технологии Армении и образование на таких передовых международных платформах и привлекает внимание ведущих компаний и профессионалов к нашей стране и ее молодому потенциалу. Мы надеемся, что эта победа будет еще больше содействовать признанию и оценке армянских проектов в сфере информационных технологий.

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Форум WCIT проводится по инициативе Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WCIT) с 1978 года. WCIT представляет собой международную площадку для деловых контактов и сделок для более двух тысяч предпринимателей, новаторов, компаний ИТ-сферы, инвесторов и видных ученых. В рамках сотрудничества с Союзом предприятий информационных технологий Армении (UITE) было принято решение о проведении форума в Армении в 2019 году.