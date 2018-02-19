Комиссия по этике – о декларации Армена Саргсяна и его супруги

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц представила разъяснения по поводу заявления относительно не представленной декларации о доходах Армена Саргсяна, выдвинутого кандидатом в президенты РА Республиканской партией Армении.

Комиссия в частности поясняет: «По поводу формулировки о том, что «Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Армен Саргсян, являющийся высокопоставленным должностным лицом, не представил годовую декларацию о доходах и имуществе за 2013 год, а в представленной декларации за следующий год отсутствуют источники дохода, как его, так и его супруги, хотя очевидно, что у него имелся доход, по крайней мере, в виде зарплаты дипломатического представителя», уведомляем, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армен Саргсян представил Комиссии в 2013 году декларацию о собственности, доходах и аффилированных лицах по состоянию на день вступления в должность, а в 2014-2016 годы свои ежегодные декларации (ежегодная декларация 2017 года, в соответствии с Законом Республики Армения «О государственной службе», подлежит представлению до 30 марта текущего года).

При этом супруга А. Саргсяна представила в Комиссию декларации за 2013-2016 годы, в которой указаны подлежащие декларированию данные об имуществе, принадлежащем им на правах совместной собственности. В этом отношении в представленных декларациях А. Саргсяна, по сути, отражаются данные о собственности и доходах, как по состоянию на момент принятия официальных обязанностей А. Саргсяна (27.09.2013г.), так и после этого.

Что касается вопроса о недекларировании оклада дипломатического представителя, А. Саргсян действительно не получал дохода в виде заработной платы (работая на бесплатной основе). По этому поводу в декларации имеется пояснение также в разделе «примечания».