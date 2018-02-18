Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:36 | Февраль 18 2018
19:36 | Февраль 18 2018

Украина и Беларусь обошли россиян в медальном зачете Олимпиады в Пхёнчхане

Украина и Беларусь обошли россиян в медальном зачете Олимпиады в Пхёнчхане

Deutsche Welle. Выступающий во фристайле украинский спортсмен Александр Абраменко в воскресенье, 18 февраля, принес своей стране первую золотую медаль на Олимпийский играх в Пхёнчхане. Он опередил китайца Цзю Цзоньяня и Илью Бурова из России.

Ранее, 16 февраля, и также во фристайле открыли счет золотым медалям и спортсмены из Республики Беларусь. На пьедестал почета поднялась Анна Гуськова.

Золотые медали, полученные украинскими и белорусскими спортсменами, позволили их командам обойти в неофициальном медальном зачете олимпийских спортсменов из России. Беларусь занимает 15 место, Украина делит с Польшей 17 и 18 место, россияне пока на 20 позиции. А в лидеры в командном зачете вышли норвежцы, опережающие сборную Германии по количеству медалей.

Фото — Deutsche Welle

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Рубрики: Спорт

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