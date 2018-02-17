Министр экономики Грузии отметил важность выхода страны на иранский рынок через Армению

Встреча посла Садояна с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили

16 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Грузии Рубен Садоян встретился с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили зафиксированный за прошлый год рост в сфере экономических отношений, а также обсудили ряд представляющих взаимный интерес экономических вопросов.

Дмитрий Кумсишвили указал на важность выхода Грузии на иранский рынок через Армению.

Посол Рубен Садоян, в свою очередь, отметил важность тесного армяно-грузинского сотрудничества в туристической сфере и подчеркнул, что вопрос придания приоритетности армянскому туристическому направлению для грузинских туристов постоянно находится в центре его внимания.

В процессе обсуждения туристической темы, министр Дмитрий Кумсишвили представил проводимую грузинскими властями в этом направлении активную политику.

Стороны достигли договоренности придать регулярный характер двусторонним контактам и обмену опыта в отраслевых направлениях.

Посольство Армении в Грузии