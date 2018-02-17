«Они говорили, что лучше построить новую тюрьму, чем ремонтировать канализацию»

«Вонь проникает в квартиры, на улицу невозможно выйти, не говоря уже о том, что происходит в жаркую погоду. Дел всего-то проложить одну трубу, которую они не прокладывают», – говорит в беседе с «Аравот» жительница одного из зданий неподалеку от УИУ «Нубарашен» Гоар Манукян. Вопрос поврежденной канализационной системы пенитенциарного учреждения не решается уже около шести лет. Проблема стала причина произошедшей на днях в Ереванском Совете старейшин потасовки, когда член партии «Еркир цирани» принес с собой в зал заседаний канализационную воду. «Сердца у нас не кузнец выковывал, мы тоже люди, и хотим жить нормально», – отмечает Гоар Манукян.

Жители в беседе с нами рассказали, что во время выборов разные чиновники обещали им решить вопрос, но после выборов забывали о них. «Вырыли ямы, заполнили землей, но сточные воды накапливаются снова, так проблемы не решаются. Говорят, лучше построить новую тюрьму, чем ремонтировать канализацию», – пожаловались жители.

Что касается акции «Еркир цирани», доставившей канализационную воду в мэрию, жители по этому поводу говорят: «А как еще следовало поступить, если наша борьба в течение стольких лет была безуспешной?»

Фото Луизы СУКИАСЯН

Газета «Аравот»

15.02.2018г