«Шмайс» позвонил Алену Симоняну и пригрозил физической расправой»: Никол Пашинян

«Я с сожалением должен сделать срочное заявление. Член совета РПА, бывший депутат Аракел Мовсисян, известный по прозвищу «Шмайс», позвонил члену фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана Алену Симоняну, и начал угрожать ему физической расправой», – заявил с трибуны парламента некоторое время назад глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Он отметил, что это уже не первый подобный случай: «Члены РПА решили втянуть нас в дворовые драки? На этот вопрос должен быть дан ответ. Если вы считаете, что этой провокацией вам удастся чего-то достичь, то не обманывайтесь нашим цивилизованным видом и, как говорится, нашими галстуками, знайте, что мы примем любой вызов».

Пашинян пояснил, что звонок «Шмайса» связан с потасовкой в Совете старейшин Еревана: «Ален Симонян выступил с комментариями».

Заместитель председателя НС РА Эдуард Шармазанов, комментируя инцидент в мэрии, сказал, что мэрия Еревана – это не конюшня. Пашинян сказал: «Позвольте мне не согласиться, произошедший в мэрии инцидент показывает, что существует, по крайней мере, несколько таких конюшен, и по удивительному совпадению это представители Республиканской партии. А тот факт, что член Совета РПА Аракел Мовсисян звонит гражданам и не представляется своим именем, мол, с вами говорит Аракел Мовсисян, а говорит – тебе звонит «Шмайс», это заставляет нас думать, что есть повод поискать такие конюшни также и на Мелик-Адамяна 2, в Центральном офисе РПА».