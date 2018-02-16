«Карабахское движение было безупречным»: Никол Пашинян – видео

«В Иджеване проходили соревнования по волейболу, и в спортзале было много людей. Если я не ошибаюсь, шла финальная игра с командой Сисиана. Мне тогда было 13 лет. Я помню, что пришел какой-то новый болельщик и начал рассказывать, мол, вы не представляете, что происходит в Ереване, демонстрации, тысячи демонстрантов. Мы начали спрашивать, за что они митингуют, он ответил – за Карабах. Это мое первое впечатление о Карабахском движении. Впоследствии я очень быстро стал одним из активистов этого движения», – поделился в беседе с Aravot.am глава фракции «Елк» Никол Пашинян своими первыми впечатлениями о Карабахском движении.

По его словам, в это движение были вовлечены все слои общества, включая учащихся: «В Иджеване образовалось движение школьников, и я входил в руководство этого движения. В то время мы организовывали забастовки, шествия и митинги…».

На вопрос, что нам дало Карабахское движение, Пашинян ответил так: «Я высоко ценю Карабахское движение. Мы получили государство, причем, унитарное государство, и не только де-юре, но и де-факто. Это была отличная возможность для нас заменить выживание нашего народа жизнью полной созидания, возможности быть свободными и счастливыми… Таковы были возможности. Частично они были претворены, частично нет, но этот потенциал существует и сегодня. То, что Республика Армения существует в виде государства, это, прежде всего, результат этого движения и его победы».

Пашинян не захотел говорить о недостатках и упущениях движения. Он считает, что собственно Карабахское движение было безупречным… «Карабахское движение было ненасильственным, цивилизованным, эмоциональным, но с другой стороны рациональным, оно было романтичным и прагматичным, то есть, Карабахское движение было безупречным политическим процессом…».