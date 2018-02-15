Серж Саргсян принял всемирно известного польского композитора Кшиштофа Пендерецкого

Президент Серж Саргсян сегодня принял всемирно известного польского композитора и дирижёра Кшиштофа Пендерецкого и его супругу Эльжбету Пендерецкую. Знаменитый музыкант находится в Армении в рамках фестиваля, который посвящён его 85-летию.

Приветствуя гостей, Президент Республики отметил, что всегда рад их принимать в Армении, где любят и знают Кшиштофа Пендерецкого и его искусство.

«Уважаемый господин Пендерецкий, маэстро,

Я уверен, что Вы уверены, что здесь любят Вас и Ваше искусство.

Символично, что серия посвящённых Вашему юбилею мероприятий, которые в течение всего года будут проходить в разных странах мира, начинается именно с Еревана.

Думаю, что одно из призваний большого художника — служить сближению народов, укреплять дружбу между ними, и Вы это очень хорошо делаете», — сказал Президент Саргсян. Он выразил надежду, что маэстро Пендерецкий и впредь с той же энергией и преданностью продолжит укреплять армяно-польскую дружбу, давая возможность армянскому зрителю получать огромное удовольствие от произведений одного из величайших музыкантов нашего времени.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что в прошлом году Армения и Польша отметили 25-летие установления дипломатических отношений, а также 650-летие образования армянской общины в Польше. В рамках этих юбилеев состоялись многочисленные мероприятия, ещё больше укрепляя армяно-польские межгосударственные отношения.

Выражая Президенту благодарность за приём и тёплые слова, Кшиштоф Пендерецкий отметил, что очень рад видеть, что его музыка пользуется большой популярностью в Армении.

«Я очень рад, что посвящённый моему юбилею фестиваль начался с Армении. Не впервые в Ереване проводятся подобные чудесные фестивали. В Армении, действительно, очень высок музыкальный исполнительский уровень, как оркестровый, дирижёрский, так и отдельных солистов. Для меня, моей супруги и нашей семьи большая радость и удовольствие находиться в Армении. Должен подчеркнуть, что я сам себя на четверть чувствую армянином, поскольку моя бабушка имеет армянское происхождение», — сказал Кшиштоф Пендерецкий и выразил благодарность за высокий уровень организации фестиваля, а также за то отношение к культуре, которое на государственном уровне оказывается в Армении.

Пресс-служба Президента Армении