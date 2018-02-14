Марина Григорян: Сумгаитские погромы были организованы руководством Азербайджана

Автор проекта «Обычный геноцид» Марина Григорян в течение восьми лет изучает сумгаитские погромы. Выступая вчера на эту тему в пресс-зале «Арменпресс» она подчеркнула, что даже свидетельства самих азербайджанцев указывают на то, что произошедшие события были актом, разработанным на государственном уровне.

Например, азербайджанский политолог, бывший член Народного фронта Азербайджана Зардушт Ализаде в своей книге «Конец Второй республики» пишет, что 26 февраля, через пять дней после провозглашения Степанакертом воссоединения с Арменией, в Сумгаит прибыли первые лица государства, состоялись совещания, 27-го числа в Сумгаите на площади прошел митинг, после которого начались погромы. «Мы можем констатировать, что погромы армян начались и продолжались в присутствии руководства Азербайджана», – подчеркивает Марина Григорян.

Она отмечает, что глава в то время один руководителей исполкома Азербайджана Эминбейли признался, что в Сумгаите митинги проходили даже утром 28 февраля, с участием руководителей, на которых звучали антиармянские призывы «смерть армянам», после чего погромы приняли более жестокий характер.

Марина Григорян сообщила, что в их распоряжении имеется множество видеозаписей, как азербайджанские спецслужбы руководят погромами. Эти кадры наши место в фильме, снятом в рамках проекта.

Кроме того, руководители Сумгаита горкома также дали свидетельства, что сразу же после погромов получили из Баку указание немедленно ликвидировать последствия произошедшего, убрав все доказательства. Г-жа Григорян напомнила также, что в январе этого года азербайджанские общественно-политические деятели Ариф Юнусов и Зейнал Ибрагимов подтвердили, что Бакинские погромы 1990 года были организованы Гейдаром Алиевым. «Ильхам Алиев – достойный продолжатель дела своего отца», – отметила она.

Марина Григорян также сообщила, что у них есть много свидетельств того, что жертв было больше. «У нас есть фотографии убитых, сделанные в моргах в Сумгаите и Баку, которых нет в официальных списках, имеются свидетельства родственников убитых. Есть азербайджанские источники, согласно которым только за одну ночь были убиты100 армян. По свидетельству и Виктора Кривопускова, во время этих событий были убиты несколько сотен армян».

Марина Григорян подчеркнула, что они готовы перед любым судом и перед любой аудиторией доказать, что именно произошло в Сумгаите: «Мы 30 лет не представляли эти убийства международному сообществу. Если бы власти Армении правильно представили все это, то переговорный процесс по Арцахской проблеме проходил бы в ином русле».