«Мы не собираемся поддаваться на провокацию Алиева, мы на Камчатке живем мирно»: Артур Хачатрян

Ильхам Алиев на шестом съезде партии «Ени Азербайджан» объявил о том, что, мол, Ереван является их исторической землей, и азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это заявление, сделанное для внутренней необразованной «кухни», дало место для различного рода комментариев, а в Ереване оно было воспринято в качестве курьеза. Газета «Аравот» обратилась к руководителю армянской общины на Камчатке, кандидату юридических наук Артуру Хачатряну с просьбой поделиться их реакцией на упомянутое заявление – какова реакция общины на заявление Алиева?

«Президент Азербайджана Алиев попросту в очередной раз высказал маразматические мысли. Руководитель страны, имеющей всего лишь столетнюю историю, предъявляет смешные претензии к коренным жителям этих земель, армянам, проживающим на Армянском нагорье с незапамятных времен», – ответил он.

Артур Хачатрян подчеркнул, что армянская община Камчатки осознает, что очередная ахинея Алиева обращена к шовинистическим устремлениям его внутренней аудитории, и поэтому не намерена поддаваться на провокации этого человека и ухудшать отношения с другими национальными меньшинствами, которые живут на Камчатке в мире и спокойствии в течение многих лет без каких-либо конфликтов, добавив: «Однако, мы не можем не порекомендовать Алиеву, чтобы он хоть немного почитал историю, познакомился с гуманистическими идеями. Он также должен понимать, что шовинизм – болезненный национализм и ксенофобия, уже давно осужден всем прогрессивным человечеством».