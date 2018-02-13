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18:59 | Февраль 13 2018

Генсек НАТО: Альянс создает новые командные центры в Европе и Атлантическом регионе

Генсек НАТО: Альянс создает новые командные центры в Европе и Атлантическом регионе

Североатлантический альянс в среду утвердит решение о создании двух новых командных центров в рамках адаптации структуры НАТО к новым угрозам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Мы модернизируем командную структуру, чтобы 29 государств-членов могли действовать как одно — быстро и эффективно», — сказал Столтенберг.

Первый командный центр (Joint Force command for the Atlantic) будет защищать морские коммуникации между Европой и Северной Америкой и связанную с этим критическую инфраструктуру.

«Командование будет играть важную роль в кризисах и конфликтах. 80% коммуникационных сетей идут морскими путями, и мы должны обеспечить их безопасность на море и под водой», — сказал генсек НАТО.

Второй командный центр (Support command) должен обеспечить быстрое передвижение войск и техники по территории Европы. «Это ключевая часть нашей коллективной безопасности», — отметил Столтенберг.

Он отметил, что в среду министры утвердят только принципиальное решение о создании командных центров, но где они будут размещены географически, пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что новые командные центры НАТО будут размещены в Германии и США.

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Рубрики: Военные, Международные

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