Состоялись армяно-болгарские переговоры на высшем уровне: подписаны двусторонние соглашения

В рамках государственного визита Президента Болгарии в резиденции Президента сегодня после отдельной беседы президентов Сержа Саргсяна и Румена Радева состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, после чего прошла церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Болгария в ряде отраслей.

В частности, подписаны: соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О взаимной защите секретной информации»; соглашение между Республикой Армения и Республикой Болгария «О регулировании трудовой миграции»; соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере информационных технологий и связи»; план действий между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере культуры на 2018-2020гг.».

Президенты Серж Саргсян и Румен Радев подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации. Президенты Армении и Болгарии ответили на интересовавшие журналистов вопросы.

Пресс-служба Президента Армении