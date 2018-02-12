Никол Пашинян – об объятиях с Арменом Саргсяном и критике

На сегодняшнем брифинге в парламенте журналисты передали главе фракции «Елк» Никол Пашиняну, что встреча членов их фракции с кандидатом в президенты Арменом Саргсяном, выдвигаемым Республиканской партией, удостоилась критике, в частности, особенно интересными выглядели сцены объятий. Пашинян пояснил: «Армен Саргсян, увидев Арама Саргсяна, обнялся с ним, потому что они 20 лет и даже больше поддерживают личные отношения и связи, причем, семьями. И это не имеет ничего общего с политическими отношениями. А какие еще были фотографии?».

Отвечая на вопрос, может ли Армен Саргсян что-то изменить в стране, где все законы «шьются» под будущего премьер-министра, в частности, Сержа Саргсяна, о чем вчера в эфире Радио Азатутюн также объявил и Армен Ашотян, Никол Пашинян отметил: «Полномочия президента являются церемониальными. Что касается Армена Саргсяна, он выступает с заявления, из которых можно заключить, что он не намерен быть марионеткой на должности президента. Такие акценты ставились также во время встречи с нами. А какова окажется реальность, поживем-увидим. Наша позиция не изменилась, обо всем было объявлено».

На вопрос, что согласно его заявлениям, все рычаги влияния находятся в руках будущего премьер-министра, и это вызывает беспокойство, но во время подготовки конституционных поправок их партия заявила, что реформы носят характер искусственной повестки, и партия не повела реальную борьбу, не включилась в обсуждения, и разве такой сценарий не был для них предсказуем, Пашинян ответил: «Сценарий, безусловно, был предсказуем. То, что я говорил в то время о Конституции, я говорю и сейчас. Было бы неплохо при цитировании текстов 2-3-летней давности, лучше ознакомиться с их содержанием. Я говорил, что воспроизводство Сержа Саргсяна не зависит от Конституции, а зависит от того, а сколько граждан Армении позволят ему воспроизвестись.

Сегодня я говорю то же самое. Дайте мне любой текст Конституции, где кому угодно предоставляются самые широкие полномочия, а с другой стороны – сотни тысяч граждан Армении, которые говорят «нет» ожидаемому процессу, и вы получите доказательства тезису, выдвинутому в 2015 году. О чем идет речь. Вы можете открыть даже мои речи, и посмотреть – я говорил, да, есть проблема воспроизводства Сержа Саргсяна, но это воспроизводство решается не сейчас, а запланировано на апрель 2018 года. Сколько у нас есть граждан, готовых бороться против этого воспроизводства, от этого и зависит все остальное. Когда выяснится, сколько в Армении граждан, которые могут бороться против него, тогда все и станет на свои места».

Пашинян отметил, что согласно заявлениям Сержа Саргсяна, он не стремится к должности, и для той части общества, которая поверила этим заявлениям в 2014 году, сейчас ситуация изменилась. По его словам, ситуация также изменилась и в контексте парламентских выборов.