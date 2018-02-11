«У нашего Ван Дамма шпагат лимитирован, так как ноги у Армении не настолько длинные»: Рубен Меграбян

«Говорить, что есть нерешенные политические проблемы и возводить вокруг России забор, было бы неправильным», – отметила эксперт регионального офиса (Вена) по сотрудничеству и миру в Европе Фонда Фридриха Эберта Александра Васильева во время семинара в четверг на тему «Перспективы и возможности сотрудничества ЕС-ЕАЭС», организованного Армянским Институтом международных отношений и безопасности (АИМОБ) и Фондом Фридриха Эберта.

Эксперт по международным отношениям, политолог Ованнес Игитян поднял вопрос о том, не означают ли утверждения о необходимости начать экономическое сотрудничество ЕС-ЕАЭС, что после установления такого сотрудничества решить вопрос об аннексии Крыма. Александра Васильева ответила, что ЕАЭС – это не только Россия, и с находящимися в нем государствами-членами нужно начинать сотрудничество с небольших шагов.

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян был настроен скептически: «Когда Армения рассматривается как мост между ЕС и ЕАЭС, я скептически отношусь к этим рассуждениям. Это пропагандистская формулировка правящих сил».

Г-н Меликян поднял вопрос о том, сможет ли Евросоюз закрыть глаза на проблему Украины и перейти к экономическому сотрудничеству?

Эксперт Александра Васильева ответила, что нужно начинать, как она говорила, с небольших шагов, чтобы суметь достичь взаимодоверия и попытаться решить экономические проблемы: «Я не хочу здесь касаться проблемы Украины или отношений между Западом и Россией. Здесь мы должны говорить не только о России, но и о тех странах, которые составляют часть ЕАЭС, и в каком-то смысле страдают от ситуации вокруг России».

Ведущий аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян, комментируя перспективы сотрудничества ЕС-ЕАЭС, отметил: «Стимулом для развития отношений Евросоюза и России может стать проект «Северный поток-2», который состоится, несмотря на все внешние препятствия, находящиеся за пределами формата РФ-Германия».

Г-н Шахназарян также не исключил, что после этого могут ослабнуть санкции ЕС в отношении России.

Ассоциированный эксперт АИМОБ Геворг Меликян видит в сфере развитии отношений ЕС-ЕАЭС ряд препятствий: «В ЕАЭС отсутствует внутренняя демократия, перспектива, имеются вопросы становления, институциональные проблемы. Сейчас мы больше говорим с позиций лоббирования бизнеса, что хотим, чтобы такое сотрудничество было, чем с той точки зрения, но возможно ли такое?».

А ассоциированный эксперт АИМОБ Рубен Меграбян не верит, что Федеральное правительство Германии и Европейская комиссия допустят, по его определению, чтобы этот антиевропейский и позорный проект под названием «Северный поток-2» был построен. Комментируя сотрудничество между Арменией и ЕАЭС, Рубен Меграбян назвал это трафикингом: «Россия не может решать проблемы в Республике Армения, но может создать фатальные проблемы».

По словам г-на Меграбяна, важно, чтобы Армения не стала частью войны России, которую она объявила мировому порядку. Коснувшись утверждений о роли Армении в качестве связующего звена между ЕС и ЕАЭС, г-н Меграбян привел образное сравнение: «У нашего Ван Дамма шпагат лимитирован, так как ноги у Армении не настолько длинные».

Ассоциированный эксперт АИМОБ Армен Варданян рассмотрел сотрудничество ЕС-ЕАЭС «из окон» официального Брюсселя и Москвы. «Для ЕАЭС выгодно сотрудничество с Евросоюзом, поскольку ЕС является самым богатым рынком в мире, а ВВП в несколько раз превышает ВВП ЕАЭС. И естественно, сотрудничество с ЕС более благоприятно, чем с другими. Из окна Брюсселя главный вопрос здесь – это вопрос Украины. Этот конфликт начался с украинской проблемы, и пока проблема Украины не будет решена, ЕС не пойдет на отмену этих санкций».

Фото – из страницы Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ) в Фейсбук