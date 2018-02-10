Хитрый шаг Алиева

Почему президент Азербайджана на полгода сократил время для подготовки к выборам?

В этом году истекает срок полномочий Ильхама Алиева на посту президента Азербайджана. Изначально было запланировано, что выборы пройдут 17 октября, однако Алиев на днях неожиданно заявил, что переносит их на 11 апреля 2018 года.

Ранее, проявив спешку правящая в Азербайджане партия «Новый Азербайджан» выдвинула в качестве кандидата на пост президента страны действующего главу Азербайджана. Отметим, что, согласно изменениям, внесенным в Конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться сроком на семь лет. Лидер оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли раскритиковал решение Алиева, заявив, что он хочет стать президентом Азербайджана в четвертый раз, и что это совершенно неприемлемо для оппозиции.

«Фактически, отец и сын Алиевы управляют страной уже 45 лет, что противоречит принципам республиканской системы правления. Ильхам Алиев знал, что оппозиция готовит долгосрочную агиткампанию против фальсификации выборов, и назначил внеочередные президентские выборы, чтобы лишить оппозицию возможности протестовать, возможности сформировать требование о проведении прозрачных и демократических выборов», – сказал Керимли. А глава оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы назвал решение о досрочных выборах «поспешным решением» и «выборной операцией» Ильхама Алиева с целью продлить свою власть еще на семь лет. Он также считает, что данное решение преследует цель поставить оппозицию в цейтнот и ограничить время на подготовку к выборам. Еще одной причиной этого «поспешного» решения Гаджилы назвал усиление внутривластных противоречий.

В свою очередь, «Национальный совет демократических сил» Азербайджана приняла решение о бойкоте назначенных на 11 апреля досрочных президентских выборов и намерен начать акции протеста против этой избирательной кампании. «Очередные президентские выборы были запланированы на 17 октября. Об этом было объявлено всего три недели назад. Этот день (17 октября) даже был объявлен не рабочим днем. И вот теперь вдруг назначаются внеочередные выборы, причем всего за пять дней до старта избирательной кампании. За это время никаких чрезвычайных событий в стране, обуславливающих проведение внеочередных выборов не произошло. Сегодня на заседании координационного центра НСДС мы обсудили ситуацию вокруг внеочередных выборов, их возможные политические, правовые, социальные, нравственные последствия. Мы расцениваем назначение внеочередных выборов на 11 апреля как издевательством над институтом выборов, как уничтожение того, что осталось от него», — отметил Джамиль Гасанли.

При этом он напомнил, что мониторинговая миссия БДИПЧ ОБСЕ на предыдущих президентских выборах 2013 г. пришла к выводу, что на 58 процентах избирательных участках, где были ее наблюдатели, были зафиксированы фальсификации. «С учетом этого и поспешного назначения внеочередных выборов мы уверены, что 11 апреля в очередной раз будет разыгран фарс. Мы считаем, что эти выборы станут еще одним шагом на пути лишения азербайджанского народа возможности формировать свою власть путем выборов, что отражалось не раз в отчетах и заключениях международных организаций», — продолжил Гасанли. «Мы обратимся к народу для оказания сопротивления этой затеянной властями игре, используя все правовые и политические средства», — отмечает глава НСДС.

Какую преследует цель решение Алиева о переносе президентских выборов? На этот вопрос и в Азербайджане, и за его пределами пытаются найти ответы – от внутриполитических до внешней повестки и карабахской проблемы.

Шаг Алиева, по всей вероятности, обусловлен рядом факторов.

Во-первых – внутренняя ситуация в стране. Известно, что в преддверии праздника Новруз планируется амнистия. Еще в январе азербайджанские информационные агентства писали, что президенту Алиеву уже представлен список лиц, которые могут выйти на свободу.

Какая связь между амнистией и решением Алиева — перенести президентские выборы?

В Азербайджане уже было озвучено мнение, что у амнистированных лиц не будет времени поднять общественный бунт против выдвижения Алиева, тогда как если бы выборы состоялись в октябре, то у амнистированных оппозиционных деятелей было бы время для мобилизации недовольной части общественности против режима Алиева.

Шаг Алиева можно считать хитрым, в том числе и с точки зрения сотрудничества Азербайджан-ЕС.

Известно, что Азербайджан, стремясь не отставать от Армении, пытается подписать документ с ЕС.

На прошлой неделе глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас заявил, что «они будут работать над заключением амбициозного нового всеобъемлющего соглашения». Посол отметил основные направления, которые могут принести пользу в отношениях между ЕС и Азербайджаном: «Строительство Южного газового коридора, который позволит азербайджанскому газу выйти на рынок ЕС в 2020 году, использование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и содействие в создании свободной торговли для увеличения объемов транспорта и торговли, оказание Азербайджану помощи в диверсификации и реформе экономики путем предоставления лучших европейских технологий и прогрессивных решений»,- сообщило jam-news.net.

Янкаускас напомнил, что переговоры между Азербайджаном и ЕС об углубленном сотрудничестве начались в феврале 2017-го, менее года назад. «Нам не следует спешить, но следует гарантировать, что соглашение будет высокого уровня. B то же время следует убедиться, что мы не теряем времени, движемся вперед там, где это возможно, и усердно работаем. В прошлом году, после возобновления переговоров, мы провели два раунда. Было согласовано 99 процентов текста соглашения по авиации. Не осталось принципиальных разногласий; нам просто нужно найти способ сделать последний шаг в направлении инициализации соглашения. Надеюсь, что текст договора будет согласован в этом году», — сказал посол.

В преддверии подписания документа с ЕС Алиев, объявивший накануне выборов об амнистии может получить дополнительны «бонусы», это будет оценено как ЕС, так и другими международными структурами, которые в последние несколько лет беспощадно критикуют политику Алиева по попиранию принципов демократии.

Обобщение темы – в номере «Аравот» от 9 февраля.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

08.02.2018г