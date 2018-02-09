«Может, премьер-министр взял взятку в 1 млн долларов и хочет простить насильника, а президент не хочет»: Геворг Горгисян

В Национальном Собрании продолжается обсуждение законопроекта «Об амнистии». Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян в своем выступлении отметил, что если президента лишают права на помилование, может лучше вообще полностью исключить институт президентства из Конституции, и в чем его смысл?

По словам Марукяна, статья 139 Конституции предусматривает орган, представляющий президенту ходатайство о помиловании, но не уточняется, и этим органом может быть не премьер-министр, ходатайство могут направлять и из Уголовно-исполнительного учреждения.

Он далее настоял на том, что указы о помиловании должны стать публичными, чтобы люди были в курсе, кто из преступников получает прощение. «Мы должны знать, сколько лет отсидел, например, приговоренный к десяти годам лишения свободы, компенсировал ли ущерб, что именно он совершил. У нас в Армении имеется очень плохой опыт, который дает место для рождения различных слухов и пересудов. Публикуйте, официально расскажите, кто получает помилование и почему. Мы предусмотрели президентский институт с 7-летним сроком правления, беспартийного, он ничем не должен быть скован… У него нет проблемы переизбрания в будущем, сбора голосов, формирования позитивного к себе отношения. Если он решит помиловать преступника, пусть милует, но пусть общественность будет в курсе».

Артак Зейналян предположил, что в случае помилования с преступника снималась судимость. Ему возразил член из его же фракции Марукян, заявив, что это недопустимо, чтобы не было никаких различий между гражданином, совершим преступление и получившим помилование, и тем, кто не совершал никакого преступления.

Член фракции «Елк» Геворг Горгисян привел статью 135 Конституции, о том, что вопрос о помиловании решает президент. «Приведу вам простой пример. Кто-то был осужден за изнасилование, премьер-министр решает, что по каким-то причинам его следует помиловать. По его усмотрению формируется совет и решают помиловать, что они должны простить, потому что этот человек во время выборов принес им много голосов, или наоборот, мы предоставляется помилование, потому что во время выборов он не собирал для них голосов. А, может, премьер-министр взял взятку в 1 миллион долларов и хочет помиловать, а президент не хочет, и должен по закону обратиться в Конституционный суд. Что президент хочет обжаловать в Конституционном суде? Что этот человек не совершал или не совершал изнасилования? Вы предлагаете ненормальную модель и говорите, что президент прощает. Вы принимаете решение отобрать президентскую функцию».

Он обратился к Грайру Товмасяну, попросив прокомментировать свое отношение к тому, что прямо сейчас попирается написанная им конституция. Грайр Товмасян заверил, что Конституция не была нарушена, но как раз наоборот, они применили конституционную статью.