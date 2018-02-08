«Висящее на стене ружье должно выстрелить» — это может сработать и на Кавказе: Евгений Магда

Собеседник «Аравот» – украинский политолог Евгений Магда

— Вашингтон уже опубликовал так называемый «кремлевский доклад», который включает в себя не только российских чиновников и бизнесменов, но и зарубежных, в частности украинских, армянских, тесно связанных с российским правительством. Причиной всего этого является агрессия России по отношению к Украине, вмешательство во внутренние дела, выборы других государств, а также нарушение прав человека и поощрение нарушения прав человека в других странах. Что это изменит в российской политике?

— Есть несколько факторов, на которых нужно обращать внимание. Думаю, что первое это то что, для россиян публикация этого доклада стала неприятным событием, и они стремились его информационно нивелировать, то есть показать его маленькую значимость. И этому были посвящены разные публикации в том числе о том, что в части бизнеса это просто список Форбс, а части власти — это телефонный справочник. Но на самом деле тут не идет речь о непосредственных санкциях, по итогам доклада санкции к действию не приступили, здесь идет демонстрация позиции американского правительства в отношении российской власти. И, например, поэтому в доклад попал господин Лавров, министр иностранных дел, хотя, как правило, министры иностранных дел остаются за пределом этого доклада. Я думаю, что российская власть попытается использовать этот доклад как консолидацию своих позиции, но все равно люди, которые в нем фигурируют, им больше терять нечего, но это будет достаточно непросто.

— Как это отразится на политике России в постсоветском пространстве в общем, и в частности на Украине?

— Россия не собирается идти на какие-либо уступки на постсоветском пространстве, это абсолютно очевидно. И тем более этого не произойдёт до президентских выборов, намеченных в России на 18 Марта, как известно это дата 03:03 юридического «оформления» аннексии Крыма. Поэтому ни о каких уступках речь не идет. Я думаю, что даже больше: Россия попытается подтянуть поближе к себе постсоветские государства, которые являются членами ОДКБ, членами Евразийского союза и тут скорее возможно изменение политики в отношение к Армении, чем в отношение к Украине.

— А каким образом?

— Думаю, что Россия будет требовать от своих союзников на постсоветском пространстве более четко поддерживать ее действия в первую очередь на международной арене. Хотя, если такая поддержка как правило есть в «Организации Обеднённых Нации» во время голосования за резолюции, то теперь будет Россия требовать от своих союзников большего, но и в частности в ОБСЕ, и в Совете Европы, где продолжаются борьба за возвращение российской делегации в ПАСЕ и возможно даже в двухсторонних отношениях с Украиной, и в двухсторонних отношениях с Соединёнными Штатами.

— Как известно Россия вооружает Азербайджан в том числе наступательным оружием, а Армению так же оборонительным вооружением. Они утверждают, что таким образом поддерживают баланс, но мы понимаем, что этим Россия обеспечивает условия для будущей войны. Какой сценарий развития дальнейших событий Вы предполагаете?

— Знаете, конфликт в Карабахе, который существует, он хоть и в общественном сознании сегодня зачастую, ну и в том числе в Украине, находится в периферии внимания, но и для Азербайджана, и для Армении я думаю, что тема очень острая, и соответственно, продавая оружия на достаточно значительные суммы Россия как минимум лишает себя права, например, осуждать Соединённые Штаты за поставку Украине противотанковых ракет «Джавелин» или за поставку аналогичных ракет Грузии. Я думаю, что в России очень хорошо знают, что известная истина, в свое время изложенная Антоном Чеховым, что ружье, висящее на стене в первом акте, до конца спектакля должно выстрелить, к сожалению, может сработать и на Кавказе, и Россия делает это с абсолютно очевидной целю, для того, чтобы выступить в роле миротворца и показательно примирить враждующие или продолжающие враждовать между собой народы. Примирить, безусловно, со своим собственным интересом. Это часть большой геополитической игры России, это часть политики на постсоветском пространстве и часть российских иллюзии по поводу увеличения собственного влияния на постсоветском пространстве.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «АРАВОТ»

07.02.2018г