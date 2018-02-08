Уточнение в судьбе государственной языковой инспекции

«Можно констатировать, что у нас есть в виде проекта следующее решение: Государственная инспекция языка или реорганизуется в государственный комитет, или будет создаваться государственный комитет», – сказал руководитель Государственной языковой инспекции Министерства образования и науки Армении Серго Ерицян, выступая перед журналистами в Пресс-клубе «Айели».

Г-н Ерицян надеется, что Государственный комитет по языку будет создан уже в марте. «По крайней мере, будет решение правительства, чтобы началось создание комитета в соответствии с процедурой. Иногда это длится один или два месяца».

Серго Ерицян заверил, что в течение этого времени он не предается спокойствию. Продолжают применять функции Государственной инспекции языка в той мере, насколько это возможно: «За этот период, по крайней мере, за последние шесть-семь месяцев, мы провели более 1000 проверок за публичными надписями в Армении, в марзах. Одна треть из 1000 уведомлений ​​через определенный промежуток времени была исправлена. В этом отношении мы имеем результат ».

Серго Ерицян отметил, что нужно внести необходимые законодательные поправки, чтобы не только штрафовать или применять методы наказания, но и выносить предупреждения, первое, второе, а только затем применять другие инструменты.

На вопрос, было ли оштрафовано хоть одно из Ереванских «сити» за неармянскую надпись, г-н Ерицян заверил, что да. «Конечно, были оштрафованы. У нас ежегодно было 70-75 судебных исков. Штрафы налагаются Административным судом, мы обращаемся в административный суд в отношении административного правонарушения, и оно осуществляет разбирательство. Но у нас есть судебные процессы, которые тянутся до полутора лет».

На просьбу уточнить, платил ли штраф «Ереван-сити», г-н Ерицян сообщил, что они заплатили штраф в размере 250 тысяч драмов, и в соответствии с законом, любой хозяйствующий субъект после выплаты штрафа может не исправлять нарушение, а инспекция в течение года не имеет права проводить проверки у данного субъекта.