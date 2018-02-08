«Азербайджан сейчас не может легко маневрировать и вынужден выполнять договоренности»: политолог

С учетом того факта, что в январе на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове была достигнута договоренность об увеличении в зоне Арцахского конфликта числа постоянных наблюдателей ОБСЕ на семь человек (что является одним из пунктов Венских и Санкт-Петербургских соглашений), в повестке регионального визита сопредседателей будет находиться также и этот вопрос. Об этом в беседе с Aravot.am заявил руководитель Аналитического центра прикладной политики и исследований «Айацк» Нарек Минасян.

Напомним, что на днях начался визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и сегодня они посетят МИД Армении.

«Вроде появился определенный прогресс, но, естественно, этого недостаточно. Тем не менее, мы можем говорить, что телега сдвинулась с места, Венские и Санкт-Петербургские соглашения могут быть реализованы», – отметил Нарек Минасян.

Он подчеркнул, что после военных действий в апреле Азербайджан всячески избегал выполнять соглашения, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге. «Сопредседатели в течение этого времени пытались найти общие грани, чтобы обе стороны были удовлетворены. Кажется, им удалось найти эту формулу. То обстоятельство, что Азербайджан пытался провалить выполнение соглашений, это факт, и это очевидно и для сопредседателей».

По словам политолога, Азербайджан не сможет легко маневрировать и вынужден пойти на уступки, выполняя договоренности. «Но это не следует рассматривать как уступку, поскольку Азербайджан ранее согласился на Венские и Санкт-Петербургские договоренности, а позже стал избегать их», – подчеркнул наш собеседник.