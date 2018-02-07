Двести хозяйствующих субъектов попросили адвокатов защитить их от «Аштарак Кат»: «A1+»

Хозяйственники, закупающие продукцию у компании «Аштарак-Кат» оказались перед серьезными проблемами. Компания подала судебный иск против 200 торговцев, требуя оплатить продукцию, приобретенную еще в 2015 году. Об этом сегодня журналистам сообщили председатель общественной организации по защите прав армянских хозяйствующих субъектов и потребителей Артур Атоян, а также предприниматели Эдуард Коштоян и Люся Арутюнян.

«К нашей организации обратились двести хозяйственников с просьбой защитить их интересы. Наша цель в том, чтобы и другие компании были более бдительными в деловых сделках, доверие должно фиксироваться на бумаге в виде протокола», – отмечает председатель центра Артур Атоян.

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