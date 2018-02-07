Рост цен на бензин, газ и дизельное топливо – согласно НСС

Растущие с начала этого года цены на бензин, дизельное топливо и сжатый газ вызвали переполох и беспокойство среди общественности. Официальные лица объявили, что рост цен управляем и даже логичен, поскольку он обусловлен новым налоговым кодексом.

О росте цен в этих товарных группах звучат различные цифры. 5 февраля Национальная статистическая служба опубликовала показатели роста цен, в том числе и на непродовольственные товары.

В частности, НСС опубликовала отчет данные о росте цен на бензин, дизельное топливо и сжатый газ в январе 2018 года, по сравнению с декабрем прошлого года, согласно которым стоимость бензина выросла на 5,4 процента.

Дизельное топливо подорожало на 16,3%, а цены на газ для транспортных средств, как отмечает НСС, выросли на 11,8%. Рост цен на бензин в январе этого года по сравнению с январем прошлого года составил 28,7%, на дизельное топливо – 37,3%, сжатый газ – 10,9%.