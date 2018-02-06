Эдмон Марукян: «Могут помиловать какого-то головореза, а мы узнаем об этом из газет»

«Могут помиловать какого-то головореза, а мы узнаем об этом из газет», – заявил рассерженно депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян на заседании комиссии парламента по государственно-правовым вопросам. Напомним, что вчера в комиссии начались жаркие дебаты по законопроекту «Об амнистии».

Депутаты были против императивного требования о ходатайстве заключенного. Заместитель министра юстиции РА Сурен Крмоян сказал: «Прошение заключенного имеет для нас существенное значение. А на основании чего должен амнистировать лицо, предоставляющее помилование?».

Эдмон Марукян утверждает, что до сих пор они из прессы узнавали о случаях помилования президентом, этих указов на сайте президента нет. Он поинтересовался, будут ли теперь эти акты публичными?

Эдмон Марукян видит тенденцию к принижению института президента через различные интервью и публикации. Подобные проявления он видит также и в этом законопроекте, поэтому он намерен внести предложение по сохранению этого права за президентом. «Обсуждать вопрос ходатайства не представляет собой чего-то такого, чтобы забирать этот институт у президента и предавать премьер-министру, причем, супер-премьер-министру». Эдмон Марукян присоединился к предложению вице-спикера парламента Арпине Ованнисян о том, что помилованный должен компенсировать материальный ущерб государству.

Заместитель министра Сурен Крмоян уточнил, что публикация актов об амнистии не предусмотрена. Это является тайной во всем мире. Против законопроекта проголосовал только Эдмон Марукян.