Артур Сакунц – «Герой Кавказа-2016»

Председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц удостоился приза правозащитного СМИ «Кавказский Узел» – «Герой Кавказа-2016». Как отмечается в пресс-релизе организации, конкурс проводился в 3 этапа, отдельно для Северного и Южного Кавказа. Выдвигались кандидатуры лиц, имеющих активную политическую позицию и ведущих свою деятельность в сфере защиты прав человека.

На первых двух этапах конкурса первые строчки заняли соответственно правозащитник Элла Касаева из Северной Осетии и блогер из Астрахани Эльшад Бабаев. Третий этап конкурса, на который были выдвинуты кандидатуры из Северного Кавказа – Абхазии, Аджарии, Азербайджана, Армении, Грузии, Нагорного Карабаха и Северной Осетии, завершился 10-го января 2018 года.

В третьем туре конкурса на первой горизонтали оказался азербайджанский активист Огтай Гулалиев, представляющий общественный альянс «Азербайджан без политзаключенных». Председатель Ванадзорского офиса ХГА А. Сакунц стал вторым, а третье место заняла гражданская активистка Тамара Меаракишвили из Южной Осетии за публикацию фактов о коррупции в Южной Осетии.

A. Сакунц был выдвинут на конкурс в качестве правозащитника, который «пытался найти пути решения социальных проблем в стране в 2016 году и боролся с нарушениями закона». В описательной части конкурса было указано, что Ванадзорский офис ХГА, возглавляемый А. Сакунцем, занимается вопросами защиты прав как рядовых граждан Армении, так и политических активистов и правозащитников.