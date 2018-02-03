«Моя книга пошла не только против азербайджанского режима, но против самого общества»

Собеседник «Аравот» — азербайджанский журналист в эмиграции, автор книги «35 писем сыну» Зейнал Ибрагимов

— В вашей книге «35 писем сыну» вы описываете события, которые произошли четверть века назад и, не может не появиться вопрос, почему вы именно сейчас пишете об этом?

— Книгу я написал еще в начале 2015 года. А сейчас потому что время высветило и обозначило более четко произошедшее. Все эти годы я наблюдал за происходящими в Азербайджане процессами. Понадобилось время чтобы все это осознать окончательно.

— Фактически Вы оспариваете точку зрения официального Баку и азербайджанского общества, что Карабах — территория Азербайджана и Азербайджан должен «сделать все», чтобы вернуть его? Каковы Ваши аргументы?

— Да. Я считаю, что Карабах должен получить независимость. Аргументы очень простые. Эта территория была искусственно введена в состав Азербайджана большевиками. Более того за годы конфликта Азербайджан сделал все для невозможности сосуществования Карабаха в составе Азербайджана, культивируя в стране фашизм и ненависть к армянам. Чудовищная и позорная история с героизацией Сафарова окончательно доказала настроения, царящие не только во власти, но и в самом обществе.

— Режим, сформированный отцом и сыном Алиевыми, приобрел качества, которые политология характеризует как фашизм и нацизм. Книги Айлисли открыто сжигали на площадях, как в 30-ых годах в Германии сжигали книги, написанные евреями. Какова будет судьба Вашей книги? Может ли она изменить что-то в азербайджанском обществе?

— Пока реакции с азербайджанской стороны нет. Не думаю, что книга сможет что-то изменить, так как пошел не только против режима, но против самого общества, которое конечно же в подавляющем большинстве написанное отторгнет. Слишком много лет общество зомбирует я режимом чтобы воспринять мою книгу.

— В этом случае, почему Вы написали?

— Я написал то, что думаю и вижу. Если общество к этому не готово, то это не повод молчать.

— Нет вечной войны, даже самая длинная война заканчивается миром. Каково ваше видение мира?

— Верно. Даже Столетняя война закончилась миром. Но в данной ситуации любая попытка решить конфликт в пользу одной из сторон бесперспективна, так как всего лишь приведет к еще большей ненависти между двумя народами и превратится в тлеющий костер, который сможет возгореться в любую минуту. Мой ответ на первый взгляд может показаться абсурдным, но… Пока Азербайджанское общество при любой (я хочу это особо подчеркнуть) власти не осознает бесперспективность и унизительность фальсификации истории… Пока не примет пусть и неприятную для его истину что границы современного Азербайджана очерчены всего лишь фантазией и выгодами большевиков… Пока не осознает свою реальную национальную идентичность, а не будет жить по унижающему и обезличивающему народ лозунгу «великого этнографа» Гейдара Алиева «две страны одна нация» всего лишь сменив одного «старшего брата» на другого… Пока не будет проведено открытое и честное международное расследование событий в Ходжалы и названы его истинные виновники… Пока не будет признан геноцид более чем миллиона коренных жителей Баку всех национальностей, изгнанных со своей родины… Пока общество не осознает что проблема геноцида армян в Османской империи не имеет к нему никакого отношения так как в то время не существовало ни самого азербайджанского общества ни страны под названием Азербайджан ни даже названия азербайджанец… Никакой реально долговременный и крепкий мир не возможен. А еще хочу добавить, что ни о какой генетической рудиментарной и, тем более, как утверждают азербайджанские историки, многовековой ненависти между двумя народами не было и быть не могло, хотя бы в силу того, что первый конфликт между азербайджанцами т армянами зарегистрирован всего лишь в 1905 году.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «Аравот»

01.02.2018г