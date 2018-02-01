«В этом докладе имеется секретная часть»: Рубен Меграбян – о «кремлевском докладе» США

В ходе обсуждений в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) на тему «Санкции США/ЕС против России и армянские шлейфы» ассоциированный эксперт АИМОБ Рубен Меграбян охарактеризовал опубликованный в отношении России так называемый «Кремлевский доклад», как список «плохих парней», или, как назвал этот список один из известных российских аналитиков, «Али-Баба и 210 разбойников».

Меграбян, сославшись на американские СМИ, отметил: «В этом докладе существует секретная часть, которая не публикуется, однако из американской прессы мы узнаем, что в этой секретной части содержатся механизмы, как они должны применяться. Говорится, что есть и другие лица, которые не включены в опубликованный список. По некоторым сведениям, это методическое руководство, как действовать при развитии тех или иных событий. О них знают только те люди, которые имеют доступ к секретной части».

Подробности — завтра.