Блок «Царукян» предлагает исключить из Избирательного кодекса рейтинговую систему, тогда как они сами проголосовали за нее

Сегодня Наира Зограбян и другие члены фракции «Царукян» в ходе обсуждений в Постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам и правам человека представили проект поправок к Избирательному кодексу.

Наира Зограбян отметила, что с учетом выборов 2 апреля 2017 года, который не получил политического содержания, они считают, что рейтинговая система должны быть изменена. «Сейчас мы предлагаем проводить выборы в рамках простой пропорциональной избирательной системы по одному общему списку партии или блока». Наира Зограбян сказала, что правительство представило обоснования, которые совершенно несерьезны, напоминают «туристический путеводитель», только отметило, что такое Избирательный кодекс и какие нормативные регулирования существуют в мире. «Сделано еврипидовское суждение, что лучшей глобальной модели не существует ни в одной стране», – иронично отметила она.

Наира Зограбян сказала, что правительство и не могло предоставить другие обоснования, так как всем известно, что существует проблема. Она отметила, что сейчас не намерена касаться списков политических партий и по одному указывать, сколько голосов собрали политики, и сколько неполитические деятели, владеющие магазинами и будками. «Рейтинговая система абсолютно деполитизировала выборы»,– заявила она.

По словам Наиры Зограбян, избирательный процесс должен быть вновь возвращен в политическую плоскость. Она также отметила, что они пришли к согласию с комиссией по внесению изменений с учетом рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, поэтому обсуждение законопроекта было отложено. Примечательно, что в свое время партия «Процветающая Армения» (ППА) проголосовала за Избирательный кодекс, при этом он был принят при широком консенсусе с оппозицией.