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17:37 | Январь 31 2018

Командующий Армией обороны Арцаха встретился с новобранцами, призванными по программе «Это я»

Командующий Армией обороны Арцаха встретился с новобранцами, призванными по программе «Это я»

Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян встретился 30 января с приступившими к военной службе в одной из воинских частей Армии обороны новобранцами, призванными в рамках программы «Это я».

Командующий поблагодарил их за сознательный выбор пополнить ряды вооруженных сил и заверил, что армейское командование сделает все возможное, в частности для военнослужащих, призванных по программе «Это я», для обеспечения на высоком уровне социальных условий и условий прохождения службы.

Министерство обороны Республики Арцах

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Рубрики: Военные

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