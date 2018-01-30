К государству, уповающему не только на Армию и Солдата

Нашей армии – 26 лет. Услышали много слов – гордости, благодарности, благих пожеланий. Услышали также, что наша Армия – наилучшая структура за все годы Независимости, единственная структура, которую можно считать таковой. Да, это самое меньшее, чего достойна Армянская Армия. Праздник прошел, сказанные слова стали историей и воспоминанием, которые будут произнесены и повторены и по другим поводам, однако, вопросы, подлежащие переосмыслению, к сожалению, остаются открытыми, и по всей видимости еще долго останутся таковыми.

«Армия – гарант нашей безопасности», «Вооруженные Силы Республики Армения – щит нашей страны», «Все – для Армии»: все это более чем правильно, но это всего лишь часть действительности, причем лишь небольшая.

С точки зрения философии «последнего сражения» может и это оправданно, но беда тому государству, которое руководствуется этой философией. Армия – последний бастион безопасности и обороны, но не единственный. И это нисколько не умаляет роль и значение Армии.

Проблема в том, что философия «последнего сражения» маскирует не столь приятную часть действительности, ту, что остальные институты и подсистемы в государственном организме работают с неприемлемо низкой эффективностью, а в некоторых случаях – просто против государства.

Когда мы имеем такую внутреннюю и внешнюю политику, экономическую политику и экономическую систему, какую имеем, когда коррупция, которая (напомним, переводится не как «взяточничество», а как «растление, порча») превратилась в угрозу национальной безопасности номер один, то даже самая лучшая, самая надежная, самая достойная похвалы армия находится под постоянной угрозой.

На днях из сообщения Министерства обороны Армении мы узнали, что разработана и представлена на обсуждение Семилетняя программа модернизации Вооруженных Сил Армении, и об этом объявил министр Виген Саргсян.

Прежде всего, это означает, что есть понимание того, что нынешние подходы больше не адекватны нынешним требованиям и вызовам. И оборонное ведомство, по всей видимости, систематизировало новые подходы, положило основу новой стратегии, с учетом вышеприведенных обстоятельств.

Однако, «основное заболевание» пока что остается неприкосновенным. Вопрос Армии – это вопрос не только оборонного ведомства, как и военная безопасность. Это задача всего государства и общества. И это также ни в коей мере не умаляет роль и значение нашего оборонного ведомства в этой миссии.

Пришло время осознать, причем уже без развязывания бессмысленных дискуссий об этом, что воюют не армии, воюют общества и государства. И имея за своей спиной низкокачественное государство и пассивное, подавленное, отчужденное от государства общество, ни одна армия не сможет успешно выполнить свою задачу. И вообще противоестественно и противоречит разуму представление, что при дефективном государстве может быть отдельно взятая хорошая армия.

Несомненно, наши реалии таковы, что в прямом политологическом смысле было бы неправильно квалифицировать наше государство дефективным, а армию хорошей не считать.

В то же время, факт в том, что наша внешняя и, в целом, политика безопасности, наша социально-экономическая ситуация, вытекающая из этого – демографическая ситуация в неприемлемой степени неадекватны тем задачам, за решение которых взялось оборонное ведомство.

Больше невозможно разместить солдата на границе, но в то же время не прекращать убогие попытки доказывать невозможное, что российские поставки вооружений нашему противнику «не нужно рассматривать в качестве антиармянского шага» и в ответ на это никаких шагов не предпринимать.

Больше невозможно считать нормальным, когда должностное лицо правой рукой «гордится нашим храбрым солдатом», а левой – заходит в карман государству, обществу, налогоплательщику, солдату и продолжает дальше «служить» в качестве должностного лица.

Больше невозможно фальшивым «военно-патриотическим» пафосом вводить в заблуждение людей во имя неприкосновенности своего мелкого торгашеского «базара», во имя коррупционной ренты, во имя собственных монополизированных или привилегированных позиций в квотированной, картелированной экономической системы. Или же продолжать позволять, чтобы российские организованные преступные группировки продолжали на своих монопольных позициях опустошать карманы налогоплательщиков и граждан.

Больше невозможно, господа! Армия и Солдат – это «вратари», и какими бы хорошими они ни были, это не предполагает, что остальной «команде» может быть позволено считать себя в положении «вне игры», опомнитесь!

Разворачивающиеся вокруг нас события и становящаяся все более непредсказуемой ситуация самым наглядным образом показывают, что Армения и Арцах еще очень длительное время должны уделять армии первостепенное внимание и «держать порох сухим». А эта задача не семилетними, 50-летними или 100-летними программами решается. Это предполагает изменение мышления, без чего даже самые продвинутые программы могут остаться на бумаге. Не оставляйте все на Армии и в надежде на Армию!

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

30.01.2018г