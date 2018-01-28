«Оливковая ветвь» по-турецки: в сирийском Африне погибли 98 мирных жителей, большинство — женщины и дети

Вследствие ударов турецких вооруженных сил в сирийской провинции Африн погибли 86 мирных жителей.

Об этом, как передает информагентство Firat, заявила руководитель департамента здравоохранения провинции Анджела Ришо.

Она отметила, что большинство погибших — женщины и дети. В настоящее время число раненых — 198. По словам Ришо, медучреждения Африна по причине боевых действий испытывают дефицит медикаментов. Она призвала Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации оказать помощь пострадавшим.

Напомним, Турция начала против сирийских курдов операцию под названием «Оливковая ветвь» 20-го января. Уже поступили сообщения о гибели примерно 500 курдских бойцов.