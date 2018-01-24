23-го января в Брюсселе состоялась вторая встреча на высоком уровне Партнерства по мобильности между Арменией и ЕС.

Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Карен Назарян, а со стороны ЕС на встрече председательствовала Директор по стратегии и общим вопросам Генерального Управления по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии Марта Циган.

Стороны обсудили программы, реализуемые в Армении в рамках Партнерства по мобильности, а также обозначили будущие приоритеты. Обоюдно был отмечен успешный опыт проектов в ряде сфер, в частности, пограничного контроля, реинтеграции возвращающихся граждан Армении, миграции и развития.

В своем выступлении заместитель министра Назарян подчеркнул успешный процесс осуществления соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, вступивших в силу еще в 2014 году, отметил важность возможного начала диалога по безвизовому режиму с ЕС, что отражено в двусторонних документах Армения-ЕС и многосторонних документах Восточного партнерства. Армянская сторона представила последние развития, касающиеся законодательной и нормативной базы ряда ключевых сфер, и заявила о готовности обеспечить продолжение реформ.

Во встрече участвовали представители Министерства иностранных дел Республики Армения, Государственной службы миграции Министерства территориального управления и развития, представители Агентства занятости Министерства труда и социальных вопросов, Представительства Армении в ЕС, институтօв ЕС, государств-членօв и ряда международных организаций.