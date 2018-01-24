Эдмон Марукян – в ПАСЕ: блок «Елк» проявит последовательность, чтобы переход к парламентской системе был реальным

22 января на первом заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы председатель совета партии «Просвещенная Армения» и депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян в своем выступлении представил результаты мониторинга, проведенного содокладчиками Ассамблеи в 2017 году и ход выполнения обязательств Армении. Депутат также представил проблемы парламентских выборов в Армении и переход от полупрезидентской к парламентской системе. Эдмон Марукян придал большое значение роли Совета Европы в принятии необходимых мер на национальном уровне и вынуждения властей Армении. Он подчеркнул следующие вопросы:

— Массовая раздача предвыборных взяток в ходе избирательного процесса

– Обеспечение подотчетности полиции парламенту

— Обеспечение перехода от полупрезидентской к парламентской системе в результате конституционных реформ

В своем выступлении Марукян сослался на содокладчиков в том, что парламентские выборы 2017 года отличились раздачей массовых предвыборных взяток, после чего ПАСЕ потребовала от Армении принять законодательство для борьбы с практикой предвыборных взяток.

Однако, по словам Марукяна, нет необходимости в принятии законодательства в этой области, поскольку раздача предвыборных взяток в Армении считается уголовным преступлением.

На практике лишь необходимо продемонстрировать волю к применению действующего Уголовного кодекса, и после каждых выборов замешанные в раздаче взяток лица должны быть привлечены к ответственности, которая предотвратит дальнейшие подобные проявления.

Депутат также подчеркнул, что, как упоминалось в докладе, злоупотребления административными ресурсами во время выборов были одной из наиболее распространенных проблем в Армении.

Он напомнил, что во время выборов в органы местного самоуправления в Ереване блок «Елк» приобрел и представил неопровержимые доказательства массовой дачи предвыборных взяток, но прокуратура прекратила рассмотрение этого дела, и теперь дело, получившее название Зибиликс, рассматривается в суде.

Депутат также поднял вопрос недопустимости существования органов при правительстве после внесения поправок в Конституцию и упомянул представленную в 2009 году рекомендацию ПАСЕ — предоставить полиции статус отдельного министерства или включить его в состав какого-либо министерства.

Марукян сказал, что фракция «Елк» предложила переформировать все государственные органы при правительстве в министерства с целью осуществления парламентского контроля над ними, а также подотчетности Национальному собранию.

Эдмон Марукян от имени блока «Елк» заявил, что переход от полупрезидентской системы к парламентской в результате конституционных реформ является очень важным процессом, и альянс будет последовательным, чтобы вышеупомянутый переход был реальным, потому что имитация в этом вопросе недопустима.

Пресс-релиз