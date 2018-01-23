Оказывается, сливочное масло подорожало потому, что оно более полезно, чем подсолнечное масло: глава ЦБ – о росте цен: видео

На сегодняшних слушаниях в Национальном Собрании Армении, посвященных росту цен, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян попросил главу Центробанка Артура Джавадяна ответить на вопрос о методологии, которая была использована ЦБА и НСС для получения оценки роста цен в 2,6% в 2017 году. «Цена на сливочное масло выросла на 41%, на свинину – на 36%, на мясо ягненка – на 28%, на картофель – на 28 процентов. Есть список снизившихся цен, зелень – на 40%, чеснок – на 22%, гречка – на 21,9%, зеленый лук – на18,2%, перец – на 12,1 процента. Я правильно вас понимаю, что мы положили на одну чашу весов подорожавшие цены, а на другую – снизившиеся цены, и получили некую цифру, согласно которой выходит, что для гражданина Армении, получающего в условиях нынешнего роста цен зарплату в 200 тысяч драмов, разница в ежемесячных расходах составляет около 5000 драмов?», – обратился он с вопросом к главе Центробанка.

Артур Джавадян ответил, что в основе методологии НСС лежат методики, принятые во всех международных структурах. «Я не думаю, что у нас учет роста цен отличается от принятых в любой другой стране. Мы основываемся на статистических показателях».

Он также сообщил, что были проведены отдельные исследования по маслу, и в мае и июне были опубликованы заявления нескольких организаций Всемирной организации здравоохранения и нескольких институтов по поводу его вреда, и что прежние данные были не настолько правильными. «В новых исследованиях показано, что сливочное масло полезно, а использование растительных масел таит канцерогенную опасность, и поэтому использование сливочного масла более полезно. Это привело к резкому повышению спроса на масло в нескольких странах, но в Европе был дефицит масла, цены резко выросли, и сложилась ситуация, при которой покупка масла в магазинах стала очень проблематичной», – подчеркнул он.