Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала»: видео

На официальном сайте лондонского «Арсенала» появилось сообщение о переходе капитана Национальной сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в этот один из самых именитых клубов английской премьер-лиги.

Сообщается, что Мхитарян заключил контракт с клубом на длительный срок, без указания на какое время.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер о Мхитаряне сказал следующее: «Генрих — совершенный футболист. Он создает возможности, хорошо защищается, перекрывает зоны, а также чрезвычайно преданный футболист».