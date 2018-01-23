Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 02:07 | Январь 23 2018
02:07 | Январь 23 2018

Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала»: видео

Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала»: видео

На официальном сайте лондонского «Арсенала» появилось сообщение о переходе капитана Национальной сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в  этот один из самых именитых клубов английской премьер-лиги.

Сообщается, что Мхитарян заключил контракт с клубом на длительный срок, без указания на какое время.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер о Мхитаряне сказал следующее: «Генрих — совершенный футболист. Он создает возможности, хорошо защищается, перекрывает зоны, а также чрезвычайно преданный футболист».

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Рубрики: Спорт

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