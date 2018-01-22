Oxfam: всего 1% населения Земли владеет 82% всех богатств

В традиционном отчете организации Oxfam, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты при этом осталось неизменным. Об этом сообщает агентство РБК.

В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%. Их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете.

Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

При этом Бьянима рассказал, что эксплуатации подвергаются как жители развивающихся стран, так и трудящиеся в США. Например, во Вьетнаме работающие на швейных фабриках женщины месяцами не видят своих детей, а женщины, которые трудятся на птицеводческих предприятиях Соединенных Штатов, вынуждены приходить на работу в памперсах, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет.

В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.

По подсчетам экспертов Oxfam, совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. Те же $426 млрд были у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).