Что на самом деле произошло между Вазгеном Саргсяном и Арменом Саргсяном: рассказывает брат Вазгена — видео

Факт выдвижения Республиканской партией Армении на пост четвертого президента РА кандидатуры посла Армении в Великобритании и Ирландии, экс-премьера РА Армена Саргсяна «освежила» воспоминания и разговоры о том, как Армен Саргсян покинул пост премьер-министра в 1997 году и какие противоречия у него были с министром обороны Вазгеном Саргсяном. На эту тему издание 168.am побеседовало с братом Вазгена Саргсяна – Арменом Саргсяном.

– Господин Саргсян, что произошло в 1997 году между Вазгеном Саргсяном и Арменом Саргсяном?

– Сразу же скажу, чтобы с самого начала закрыть тему, слухи о пощечине полнейшая клевета. Я знаю Армена Саргсяна с 1996 года, нас лично познакомил Бабкен Араркцян на Севане. И с того момента, с 1996 по 1999 год, 25 октября, между двумя Саргсянами, Вазгеном и Арменом, отношения были теплыми, человеческими, я даже назвал бы их братскими отношениями. Это то, что я видел, и, я думаю, что видел немало, так как часто присутствовал при их общении и контактах.

И когда в последний раз я видел их вместе еще при жизни Вазгена, это было у нас дома, где Армен был со своей женой, и Ваче Манукян со своей супругой Тамарой. Ночь с 24 на 25 октября мы провели день вместе в теплой обстановке, а утром Ваче и Армен уехали в Лондон. И отношения между Вазгеном и Арменом на самом деле были очень теплыми, семейными.

У них были прекрасные, теплые отношения. Это то, что я видел и слышал. А что там за кулисами люди себе придумывали, чего они хотели дождаться от этой несуществующей «пощечины», я ни о чем таком никогда не слышал, не чувствовал, и никогда нигде не слышал, чтобы Вазген был недоволен Арменом или отзывался негативно об Армене. Нет ничего подобного, все это ложь и измышления.

– В таком случае, что стало причиной отставки Армена Саргсяна?

– Я могу с уверенностью сказать, что единственной причиной отставки, самой главной, другой причины я не знаю и не слышал, было здоровье Армена. У Армена была проблема со здоровьем, из-за которой Вазген тяжело переживал, и я слышал, как он часто говорил – дай Бог Армену здоровье, Армен нам еще очень нужен, Армен весьма порядочный человек, и Армения в нем нуждается. Я знаю, что Армен также и по рекомендации Вазгена отправился в Лондон на лечение, и слава Богу, что Армен сегодня здоров, дай Бог ему долгой жизни и здоровья. Я знаю, что единственной причиной отставки Армена стала проблема с его здоровьем.

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