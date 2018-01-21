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17:44 | Январь 21 2018

Серж Саргсян посетит Париж и Страсбург с рабочим визитом

Серж Саргсян посетит Париж и Страсбург с рабочим визитом

Президент Армении Серж Саргсян 22-24 января совершит рабочий визит во Французскую Республику – Париж и Страсбург.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

В рамках визита президент Саргсян 22 и 23 января проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Сената Франции Жераром Ларше, председателем Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи, а также членами депутатской группы дружбы Франция-Армения.

Президенты Армении и Франции итоги переговоров подведут на совместной пресс-конференции.

Президент Саргсян в мэрии Парижа проведет встречу с мэром Анн Идальго и представителями армянской общины Франции.

Отмечается также, что 24 января президент Армении Серж Саргсян в Страсбурге примет участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на интересующие парламентариев вопросы.

Серж Саргсян проведет встречи также с Генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио и новоизбранным председателем ПАСЕ.

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Рубрики: Европа, Официальные

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