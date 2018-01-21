Отсутствие у Армена Саргсяна 6 лет постоянного проживания в Армении может считаться исключением

Дискуссии по поводу того, соответствуют ли требованиям Конституции РА данные кандидата РПА в президенты Армена Саргсяна, не прекращаются. Эти дискуссии, в частности, связаны с деловой деятельностью Армена Саркисяна и конституционным требованием о постоянном проживании в Армении. В пункте 4 статьи 124 Конституции РА говорится, что «Президент Республики не может занимать какую-либо должность, заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять другую оплачиваемую работу». Согласно требованию пункта 2 той же статьи «Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, постоянно проживающее в Республике Армения последние шесть лет, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком».

Армен Саргсян уже 4,4 года является послом Армении в Соединенном Королевстве. По утверждениям в некоторых обсуждениях, он не проживает в Армении в течение последних 6 лет. Следует отметить, что посольства РА считаются территорией Армении, пребывание в котором равносильно проживанию в Армении, а значит, считается, что 4,4 года Армен Саргсян проживал в Армении.

Как отмечает главный редактор «Алик-медиа» Арсен Харатян, Армен Саргсян занимается предпринимательской деятельностью. «Действующий посол Армении в Великобритании Армен Саргсян является основателем группы «Knightsbridge Group», в которую входят более 15 компаний, работающих в разных отраслях промышленности, и которые вовлечены в проекты в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане. Кроме того, корпорация «Ленинград», действующая в основанной им «Highbury Group», является акционером компании «Энергопроект», крупного поставщика энергетических и инженерных проектов в северо-восточном регионе России. Компании «Амулсар» и «Пепси» в Грузии являются лишь вершиной айсберга деловой активности Армена Саргсяна». Армен Саргсян является также представителем British Petroleum в Казахстане.

Член Специализированного консультативного совета по содействию правовому обеспечению конституционных реформ при Президенте Республики Армения Геворг Даниелян в беседе с Aravot.am разъясняет, противоречит ли требованиям Конституции предпринимательская деятельность Саргсяна и должен ли он отказываться от своего бизнеса.

По словам г-на Даниеляна, статья 124 Конституции предусматривает как требования к кандидатуре Президента Республики, так и ограничения для должностного лица, принявшего на себя такой статус, и поэтому рассматривать их в единой плоскости, особенно в одном временном отрезке, неправомерно. «Вообще, в случае должностных лиц и государственных служащих ограничения применяются с момента их вступления в должность, а это означает, что в обсуждаемом случае лицо нельзя занимать какую-либо другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью или выполнять другую оплачиваемую работу с момента занятия поста Президента Республики», – отмечает он.

Следует добавить, что с момента вступления в должность президент Республики Армения не может быть членом какой-либо партии, что также четко оговаривается в пункте 5 статьи 124 Конституции. Г-н Даниелян, ссылаясь на Конституцию, отмечает, что президенту страны даже запрещено заниматься научной, образовательной и творческой работой, что допустимо для других должностных лиц и государственных служащих.

«С другой стороны, необходимо воспринимать термин «предпринимательство» не в целом как создание организаций, владение их акциями, а участие в управлении данной организацией. Вообще, в контексте международных правовых норм, классическое столкновение интересов рассматривается не как чисто предпринимательская деятельность, а скорее, как ситуация, когда должностное лицо получает возможность поддерживать каким-то образом предпринимательство конкретно в сфере своих интересов с использованием своего официального положения. В этой связи наше отечественное законодательство выдвигает более жесткие требования, для полноценного выполнения которых требуется равноценная правовая культура».

Что касается постоянного проживания Армена Саргсяна в Армении в течение последних 6 лет и конституционного требования, то г-н Даниелян не видит здесь каких-либо противоречий. «Кандидат в течение последних 6 лет не должен иметь гражданство какой-либо другой страны, за исключением гражданства Республики Армения. Поднятый вами вопрос о постоянном проживании не является проблематичным, поскольку тот факт, что командировка в служебных целях должностного лица, находящегося на государственной службе, вполне разумно считается исключением».