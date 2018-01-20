«Shut down»: Работа федерального правительства США прекращена

Голос Америки. Работа федерального правительства США прекращена в силу того, что в полночь с пятницы на субботу 20 января истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Эту ситуацию принято называть «шатдауном».

За пять часов до наступления полуночи в Сенате было проведено голосование об одобрении бюджетного законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей. Однако сторонники одобрения бюджета не смогли набрать необходимого числа голосов. Против проголосовало большинство сенаторов-демократов, но некоторые из них поддержали законопроект. В свою очередь, в числе противников законопроекта оказались несколько республиканцев.

За два часа до полуночи – в Сенате было проведено новое голосование: о прекращении прений по проекту бюджета. Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконелл формально не прекратил процедуру голосования, которая, судя по всему, не набрала необходимого количества голосов, и покинул зал для переговоров с лидером демократов Чаком Шумером. Переговоры продолжались до полуночи и после этого.

По наступлению полуночи, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем «Твиттере» опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее закрытие правительство «шатдауном Шумера»: «сенатские демократы поставили политику превыше нашей национальной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности нашей страны служить всем американцам. (…) Это поведение лузеров-обструкционистов, а не законодателей».

Демократы обвиняют в шатдауне республиканцев.

Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

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