Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ представили ряд креативных идей по карабахскому урегулированию — Радио Азатутюн

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ «представили ряд креативных идей» по карабахскому урегулированию, после вчерашней встречи в Кракове заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, встреча по карабахскому урегулированию длилась почти 6 часов: «Сначала я провел встречу с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Затем встретился с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном при участии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Затем прошли встречи тет-а-тет на уровне министров Азербайджана и Армении. После встречи я вновь встретился с сопредседателями МГ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ».

Эльмар Мамедъяров сказал, что для продолжения обсуждений на основе представленных идей сопредседатели в начале февраля совершат очередной визит в регион.

«В принципе, встречи прошли в позитивном духе. Общий подход заключается в том, что для достижения сдвига в урегулировании, обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо продолжать более интенсивные, субстантивные и логичные переговоры», — отметил глава МИД Азербайджана.