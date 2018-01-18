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20:27 | Январь 18 2018

«В этой ситуации невозможно говорить людям – давайте осуществим смену власти»: Сасун Микаелян – видео

«В этой ситуации невозможно говорить людям – давайте осуществим смену власти»: Сасун Микаелян – видео

«Марш не ограничится этим днем. Это зависит от участия людей», – отметил вчера, выступая перед журналистами, член фракции «Елк» Сасун Микаелян, по поводу марша протеста против подорожаний, намеченного фракцией на пятницу, 19 января.

Журналистов интересовала возможность выдвижения во время марша лозунга о смене власти. Сасун Микаелян ответил: «Те, кто всегда поднимали людей, говорили, что ведут их на смену власти. И каждый раз эти лидеры не решали вопрос.  А мы выдвинули вопрос и не говорим, что надо сменить власть. В этой ситуации невозможно говорить людям – давайте осуществим смену власти», – указал Сасун Микаелян.

Он отметил, что вместо этого в первую очередь следует бороться с ростом цен.

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Рубрики: Политика

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