«В этой ситуации невозможно говорить людям – давайте осуществим смену власти»: Сасун Микаелян – видео

«Марш не ограничится этим днем. Это зависит от участия людей», – отметил вчера, выступая перед журналистами, член фракции «Елк» Сасун Микаелян, по поводу марша протеста против подорожаний, намеченного фракцией на пятницу, 19 января.

Журналистов интересовала возможность выдвижения во время марша лозунга о смене власти. Сасун Микаелян ответил: «Те, кто всегда поднимали людей, говорили, что ведут их на смену власти. И каждый раз эти лидеры не решали вопрос. А мы выдвинули вопрос и не говорим, что надо сменить власть. В этой ситуации невозможно говорить людям – давайте осуществим смену власти», – указал Сасун Микаелян.

Он отметил, что вместо этого в первую очередь следует бороться с ростом цен.