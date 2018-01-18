У Эрмине Нагдалян «ни с кем нет противоречий», и она не обижена

Вчера в парламенте журналисты спросили у члена РПА, депутата Эрмине Нагдалян, почему она была выведена из состава делегации Армении в ПАСЕ. Напомним, что ее заменит другой член РПА, депутат парламента – Карине Ачемян.

– Вы не обижены на Сержа Саргсяна? Говорят, он лично захотел, чтобы вы ушли.

– Кто так говорит, у него и спросите.

– Вы не обижены?

– Нет.

– В чем, в таком случае, причина отстранения?

– Когда избирали этот парламент, между парламентом и президентом была достигнута договоренность, чтобы в новой делегации в ПАСЕ дольше работали опытные представители. Порядок таков, что при формировании нового парламента старые члены делегации могут продолжить свою работу в течение шести месяцев, так как есть необходимость передачи опыта новым членам делегации. Хочу вас успокоить, в моем случае имелась изначальная договоренность, что я продолжу свою работу и покину ПАСЕ через шесть месяцев.