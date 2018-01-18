Налбандян-Мамедъяров: судьба Сержа Саргсяна и Алиева – «Жаманак»

Накануне стало известно, что 18 января в Кракове состоится встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Налбандяна и Мамедъярова. Последний раз они встречались в начале декабря прошлого года. По сути, единственным результатом после этой встречи стало то, что министры договорились о новой встрече, которая, фактически, состоится 18 января.

Ждать от этой встречи каких-либо существенных подвижек, так сказать, в процессе урегулирования, вероятно, наивно. Об этом свидетельствует также и сделанное ранее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что посредники не могут урегулировать проблему, это должны сделать сами стороны, а у Москвы нет плана по урегулированию, и она с другими сопредседателями работает над достижением спокойствия на линии соприкосновения. С этой точки зрения, возможно, единственное рациональное ожидание от встречи Налбандяна-Мамедъярова заключается в том, что встреча обеспечит продолжение нынешнего относительного спокойствия на границе.

Иного ждать не только не рационально, но и само по себе ставить иные цели не рационально чисто с точки зрения повестки процесса, нежели использовать даже самую малую возможность для укрепления относительной стабильности ситуации и мира, и продвигаться именно в этом направлении. С этой точки зрения ясно, что целью повестки дня сопредседателей является именно это. С другой стороны, министр иностранных дел РФ сделал заявление о том, что Карабахский вопрос не может быть разрешен единым документом и нужен поэтапный подход.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»