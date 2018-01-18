Казахстан и США заключили сделки на $2,5 млрд

Deutsche Welle. Казахстан заключил с американскими компаниями сделки на сумму 2,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по окончании встречи президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева, прошедшей в Вашингтоне во вторник, 16 января.

Новые соглашения заключены между американскими компаниями Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и казахстанскими Air Astana, Scat Airlines, «Казахстан темир жолы», фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Так, казахстанские авиалинии заключили с концерном Boeing контракты на сумму 1,3 млрд долларов. В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana намерена приобрести три самолета «787 Дримлайнер» с поставкой в 2021 году.

В свою очередь железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» заключила соглашение с компанией General Electric на сумму более 900 млн долларов на поставку до 300 локомотивов с 2019 года. Кроме того, подписан контракт о сервисном обслуживании в течение 18 лет уже действующих в Казахстане 175 локомотивов компании GE.

Нурсултан Назарбаев пробудет в США до 18 января. По его словам, в ходе этого визита будут подписаны контракты с американскими компаниями на общую сумму 7,5 млрд долларов в сферах энергетики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и цифровой инфраструктуры.

Фото — Deutsche Welle