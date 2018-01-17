Организация «Диалог» способствует укреплению приграничных населенных пунктов Армении

В рамках программы поддержки приграничных населенных пунктов Армении, усилиями Общественной организация ДИАЛОГ, завершилось полное оборудование убежища населенного пункта Чоратан Тавушской области.

Спонсором проекта стал заместитель председателя ДИАЛОГА Гор Караханян.

Чоратан находится недалеко от границы с Азербайджаном и неоднократно подвергался обстрелу. Согласно требованиям, населенные пункты приграничной зоны обязаны иметь современные убежища с соответствующим оборудованием.

Отметим, что вопросы содействия экономического развития и усовершенствования оборонных инфраструктур приграничных населенных пунктов Армении, были обсуждены на Шестом форуме Армения-Диаспора в сентябре 2017 года.

Источник: Dialogorg.ru