Офицеры написали Пашиняну и пожаловались на бывшего и нынешнего министра обороны в связи с коррупционными методами распределения квартир

Вчера в час объявлений в Национальном Собрании Армении глава фракции «Елк» Никол Пашинян сообщил, что к нему обратились около десятка отставных и вышедших на пенсию офицеров Вооруженных сил Армении, которые представили проблему от имени примерно 500 офицеров.

«Офицеры во время службы записываются в очередь на получение квартиру. Получается так, что, отслужив в Вооруженных силах Армении 20-25 лет, офицер может не получить квартиру, но единственным утешением в течение этого времени служило то, что его место в списке улучшилось, потому что квартиру получили другие. Проблема в том, что, как только офицер демобилизуется, их сразу же удаляют из этой очереди, перенеся в другой список, а это означает, что они теряют привилегию находиться хотя бы на улучшившемся месте в очереди на квартиру в итоге 20-25 лет службы, то есть, процесс начинают с нуля».

Пашинян зачитал отрывок из письма офицеров: «Это предательство в отношении собственного народа, предательство в отношении всех завтрашних офицеров, которые будут четко осознавать, что завтра для них в бюджете не окажется денег, и их со своими семьями совершенно спокойно вышвырнут прочь те, кто бьет в спину своего народа, выступая с обновленными октябрятско-пионерскими речами».

В письме военные пишут, что бывшие и нынешние министры, отправляя офицеров на пенсию, или исключают из штатного расписания, чтобы не выделять им квартиры, а жилье предоставляется окольными путями, коррумпированными методами, через кумовские связи.