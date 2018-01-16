Странная гавань на дне озера Ван: ее обнаружил армянский капитан – видео

Еще в прошлом году турецкие средства информации распространили информацию, что турецкие дайверы на дне озера Ван обнаружили крепость, насчитывающую примерно 3000-летнюю историю. Опубликовав любительский видеоматериал, они отметили, что обнаруженная крепость, по всей вероятности, принадлежит урартскому периоду.

Капитан корабля «Киликия», председатель Клуба морских исследований «Айас» Карен Балаян обнаружил ее давно, еще в 1999 году.

В беседе с Aravot.am он отметил, что это, по всей вероятности, гавань города, построенного на острове Ахтамар царем Васпуракана Гагиком Арцруни, которая, кстати, имела ворота, считающиеся средневековым архитектурным шедевром.

«Летописец X века Товма Арцруни в своей книге «История Дома Арцруняц» описал, что царь Гагик построил на острове город с дворцовыми залами. Меня больше всего заинтересовала искусственная гавань: стены воздвигались в воде, и гавань закрывалась воротами. Это была очень интересная архитектурная постройка, потому что такое встречается очень редко. Гавани, закрывающиеся воротами, были, но то, что такое имелось в Армении, конечно, очень интересно и делает честь. Мне не давала покоя мысль увидеть их. Я отправился туда, совершил погружение, начал изучать, но там не видно построек, только руины, я подумал, что может быть, стены находятся под дном. Из озера Ван реки не вытекают, и ежегодно уровень воды должен был подниматься на 3-7 сантиметров.

Я подсчитал, что в течение 1000 лет уровень воды мог подняться, как минимум, на 30 метров, и надо вести поиск на этой глубине. В 1999 году мы, четыре человека, добрались до острова, и надо было сориентироваться, где это могло находиться, часть острова скалистая, место было высокое, я поднялся наверх и подумал: если бы я был на месте царя Гагика, или был бы архитектором, где бы я построил порт.

Будучи сам капитаном, я знал, что нужно для гавани. Мы нырнули в том единственном месте, которое я посчитал приемлемым. Искать пришлось долго, потому что я не знал где искать, на какой глубине, но, в конце концов, нашел стены. Мне показалось, что я нашел именно стены гавани, потому что они неровные, имели некоторое отклонение, то есть, имели волнообразность, я подумал, что, может быть, стена была возведена в удобной для местности форме. Но это, конечно, предположение, замеры должны провести специалисты. Я видел стену, трогал ее руками, знаю, что она точно существует. У меня был всего час, так как в акваланге заканчивался воздух. И нашел тогда, когда уже готовился всплыть. В случае серьезных исследований, мы сможем «вывести на поверхность» целую историю», – уверен капитан.