Макрон намерен внести французский багет в список наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эмануэль Макрон хочет, чтобы французский багет было признано ЮНЕСКО частью нематериального наследия. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство DPA.

«Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия», — сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.

«Багет является частью повседневной жизни во Франции, и это — особая история», — сказал президент.

Макрон обратился к примеру неаполитанской пиццы, приготовление которой внесли в список наследия ЮНЕСКО в декабре. Признание искусства «пиццайоло» стало возможным после того, как соответствующее обращение Неаполя подписали почти 2 миллиона человек.

«Я знаю наших пекарей — они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: «Почему бы не багет?» И они правы», — сказал Макрон.

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