В поисках логики

Карен Карапетян и его подчиненные не выполнили домашнее задание

В своем новогоднем обращении премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил: «Армения будет логичной, хорошо живущей и уверенно смотрящей в будущее страной».

А в реальности правительству Армении нет никакого дела до логики.

Решением правительства от 18 декабря 2014 года путем объединения сразу нескольких государственных структур в частности, Фонда развития промышленности и Национального Фонда конкурентоспособности был создан Фонд развития Армении. Решением правительства от 22 декабря 2016 года был создан фонд «Центр стратегических инициатив», ее целью было создание «Свободной, безопасной, справедливой, умной Армении». 13 июня 2017 года совет попечителей Фонда развития Армении решил не заниматься туризмом, и 29 июня правительством был создан Фонд развития туризма Армении.

Председателем советов попечителей Фонда развития Армении, «Центра стратегических инициатив» является премьер-министр РА Карен Карапетян, председателем совета попечителей Фонда развития туризма Армении – подчиненный Карапетяна – министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян. Именно здесь и начинается отсутствие логики.

Официальный сайт отказавшегося более чем шесть месяцев назад от сферы туризма Фонд развития Армении осведомляет, что целью структуры является развитие в Армении туристических инфраструктур и создание более комфортных условий для иностранных гостей. «Фонд содействует развитию туристической отрасли, обеспечивая международный рейтинг страны и представляя армянский туристический продукт на мировом рынке. Мы прилагаем усилия для увеличения притока туристов из-за рубежа, одновременно развивая внутренний туризм в Армении»,- утверждает сайт фонда, отказавшегося от приложения усилий в сфере туризма.

«Центр стратегических инициатив» на своем сайте информирует нас о том, что центр продолжает работать с Фондом развития Армении – в направлении разработки стратегии развития туризма в Армении. Однако Фонд развития Армении около полугода назад «подал в отставку». Неужели в Центре стратегических инициатив не знают об этом? Ведь председателем совета попечителей обоих структур является Карен Крапетян! Почему руководимая им одна структура не осведомлена о касающемся и ее тоже решении другой структуры? Где здесь логика? Почему созданные с одной и той же целью две эти структуры не сотрудничают и не обмениваются информацией? Почему сотрудники этих структур получают высокую зарплату – за свою неосведомленность и неорганизованность или за распространение ложной информации на своем официальном сайте?

Целью Фонда развития туризма Армении, структуры, находящейся в подчинении Карена Карапетяна является обеспечение более эффективной маркетинговой государственной политики в сфере туризма. Почему же Сурен Караян не напоминает Карену Карапетяну о принятом более шести месяцев назад решении? Где здесь логика?

26 ноября 2016 года на съезде РПА президент РА Серж Саргсян заявил: «Все должны принять, что любое общественное слово требует серьезной подготовки и домашней работы». Тот факт, что находящиеся в подчинении премьер-министра структуры находятся в неведении, а также новогоднее послание главы правительства означают, что Карен Карапетян и штат руководимых им структур не выполнили домашнюю работу.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

11.01.2018г